Сорок ДТП за полгода: в Симферополе появился самый аварийный перекресток

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После ремонта дорог на данный участок не вернули лежачие полицейские, поэтому теперь там происходит по две-три аварии в неделю.

На перекрестке улиц Зенитной и Трубаченко в Симферополе в течение полугода произошло более 40 ДТП, пишут «Вести Крым» со ссылкой на местных жителей.

По словам горожан, здесь случается по два-три происшествия в неделю. Аварийная обстановка на этом участке сильно ухудшилась после того, как был выполнен ремонт дорог, а лежачий полицейский на пересечение улиц не вернули. Искусственную неровность около 10 лет назад установили сами жители, но во время ремонтных работ ее демонтировали.

Летальных случаев пока не было, однако, говорят горожане, пострадавших с этого перекрестка часто увозят на скорой.

«Мы уже устали оказывать помощь. У нас тут и беременные были, которых забирала скорая, и разбитые головы были, и все что угодно. Просто крик души», - делится Ольга Бовтенко, живущая в доме, забор которого выходят на злополучный перекресток.

Местные жители просят администрацию и соответствующие службы установить здесь лежачие полицейские, чтобы избежать дальнейших жертв. По словам симферопольце, дорожные знаки «Главная дорога» и «Уступи дорогу» не помогают исправить ситуацию.

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