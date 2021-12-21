Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Штрафы за отказ от вакцинации могут ввести в России ● В Симферополе во время пандемии стало больше рождаться детей ● Сводка о новых заражениях и смертях в Крыму ● В отелях Крыма на Новый год усилят контроль ● Число жертв растет: сводка по COVID-19 в Севастополе
Снова антирекорд: сколько крымчан умерли от ковида за сутки
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За сутки от ковида умерли 25 крымчан.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 20 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 153 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 125 671 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 034 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 201 человек, выздоровевших за весь период – 116 550.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях и смертях в Крыму. За сутки от ковида в Крыму умерли 22 человека.
В отелях Крыма на Новый год усилят контроль. Мониторинг средств размещения на предмет соблюдения всех требований Роспотребнадзора будет проводиться в течение всех праздников и особенно в новогоднюю ночь.
В Крыму неизлечимо больным не хватает помощи. За последние годы паллиативная помощь стала намного доступнее для неизлечимо больных крымчан. Правда, говорить о том, что все такие пациенты имеют возможность достойно дожить последние дни и умереть дома, пока не приходится.
Число жертв растет: сводка по COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за сутки зарегистрированы 111 новых случаев заболевания COVID-19.
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