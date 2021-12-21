Сколько воды накопили водохранилища Крым за неделю

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Ситуация с запасами воды в водохранилищах Крыма постепенно стабилизируется: на минувшей неделе притоки были равны заборам и составили около 1,5 млн кубов.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко.

Гость студии подчеркнул, что общий накопленный объем воды в водохранилищах более чем в три раза превышает минимальный многолетний.

«За прошедшую неделю объем накопленной воды в водохранилищах естественного стока уменьшился всего лишь на 100 тысяч кубов, при этом потребление составляет около 1,5 - 1,7 млн кубов», - сообщил Николенко.

Это говорит о том, что эти полтора миллиона накапливались и удалось сохранить эти объемы, пояснил он. Главными позитивными изменениями эксперт назвал активное наполнение Бахчисарайского водохранилища, за неделю-полторы его объем увеличился на миллион кубов.

Кроме того, объем воды в Белогорском водохранилище за неделю увеличился на полмиллиона кубов. В сравнении с прошлым годом, Аянское водохранилище наполнено больше в 12 раз, все остальные - в 3-4 раза больше.

«Прогноз достаточно оптимистичный, потому как сезон наполнения водохранилищ только начинается. Для Южного берега максимальные осадки характерны с ноября по февраль, в центральной части полуострова максимальные осадки выпадут летом. За этот год мы наполнили водохранилища на половину объема», - подытожил Николенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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