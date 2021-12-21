Симферопольцы по-прежнему жалуются на работу общественного транспорта

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Жители крымской столицы продолжают жаловаться на несоблюдение расписания маршрутными автобусами.

«Передаю привет министерству транспорта Крыма! Не смогла сфотографировать происходящее на остановке «Молодежное», но думаю найдутся люди, которые могут подтвердить: с 08:20 до 08:50 в районе Битумное, Семашко, Аграрное, Молодежное, Давыдовка и Рыбацкая деревня проехал один автобус в 08:50… Почему сократили эти маршруты? Невыгодно? А люди пусть на оленях добираются?» - говорится в публикации сообщества «Черный список Симферополь» в социальной сети ВКонтакте.

«С июня переписывалась с этим министерством относительно транспорта. И каждое утро мне по приходила дежурная отписка, что с перевозчиками проведено рабочее совещание, все осознали свои ошибки и будут исправлять. Вот так каждое утро, рабочее собрание и осознание ошибок. А 67 как ходил как хотел, так и ходит. Потому как министры на общественном транспорте не перемещаются и им наши проблемы до лампочки», - прокомментировала пользователь соцсети Наталья.

«Вот сейчас закупят еще пару сотен автобусов на миллиард вместо тех, что на запчасти разобрали, и жизнь наладится», - написал Андрей Захарченко.

Как сообщалось, общественная палата Крыма поддержала позицию региональной ассоциации перевозчиков о том, что стоимость проезда в общественном транспорте должна быть увеличена. В ассоциации считают, что обоснованной стоимостью одной поездки сейчас была бы сумма в 29 рублей. При этом перевозчики признают, что нельзя допустить резкого подорожания, поэтому предложили для начала увеличить стоимость проезда до 20 рублей картой и 25 рублей наличными.

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