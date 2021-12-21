Севастопольским детям-льготникам начали выдавать новогодние подарки

Социальная защита выдает сладкие новогодние подарки для севастопольских детей льготных категорий до 14 лет включительно.

Наборы включают три десятка кондитерских изделий.

Чтобы получить подарок, родителям или опекунам нужно подать заявление, обратившись в органы социальной защиты с документами, которые подтверждают льготы. Также можно подать заявление через Госуслуги – в личный кабинет придет сообщение с информацией о том, где и когда можно получить подарок, передают «Вести-Севастополь».

Выдача подарков будет проводиться до 15 февраля.

Право на сладкие наборы имеют дети из многодетных или малоимущих семей, инвалиды, сироты, оставшиеся без родительского попечения. Полный список льготных категорий можно узнать в органах соцзащиты.

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