Севастопольские депутаты хотят пополнить бюджет с помощью незаконных парковок

Депутат от партии «Единая Россия Вячеслав Камзолов внес в севастопольское заксобрание проект закона, согласно которому расширяется перечень должностных лиц, имеющих право штрафовать за неуплату за размещение транспортного средства на платной парковке.

«Когда с каждым годом все острее встает вопрос пополнения бюджета города, ситуацию надо исправлять» - сообщил депутат.

Концессионное соглашение от имени субъекта федерации, города федерального значения Севастополя с компанией VessoLink о создании аппаратного комплекса фискальной системы «Безопасный город» со 130-ю камерами наблюдения и платного паркинга было подписано в конце 2016 года. Однако собирать денежные средства за парковку начали в июле 2021 года.

Занятная история с этим соглашением произошла 22 июня этого года, когда во время пленарного заседания, депутаты напомнили директору департамента транспорта развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павлу Иено о том, что просили его предоставить текст соглашения.

В части предоставления самого договора – есть там ремарочка о так называемой коммерческой тайне. Я думаю, что если председатель вашего комитета сделает запрос в правительство, правительство изучит и вправе будет предоставить эту информацию, то мы обязательно ее предоставим. Я просто не готов комментировать, насколько я уполномочен выдать вам этот договор, – ответил Иено.

Похоже, у депутатов не дошли руки до запроса в правительство, решили по-джентльменски, поверить чиновнику на слово.

Согласно условиям соглашения, концессионер каждый месяц получает из городского бюджета возмещение расходов, которые идут на содержание системы. Если размер собранных штрафов превышает сумму за содержание, то город оплачивает эти затраты полностью. Если не превышает, концессионер вносит разницу из своих средств. Прибыль, собранная сверх суммы на содержание, делится между городом и концессионером в соотношении 75 и 25 процентов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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