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Власть

Путин заявил о планах США по подготовке нападения на Крым

14:16 вторник, 21 декабря 2021
Путин заявил о планах США по подготовке нападения на Крым

фото © Новости Крыма

Президент России Владимир Путин заявил о «планах США по подготовке украинских радикалов для нападения на регионы России, в том числе Крым».

Об этом он сказал во время заседания коллегии минобороны России.

«Ну и поставят на Украине гиперзвуковое оружие. А потом под его прикрытием… Это не значит, что его будут применять, потому что у нас «Циркон» уже есть, а у них пока нет – не значит, что завтра будут применять. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации – ну, скажем, на Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что «руководству страны известно об этих угрозах».

«Они что, думают, что мы не видим этих угроз?! Или думают, что мы будем безвольно смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема: нам просто некуда двигаться дальше. Вот в чем вопрос. Вооруженные конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы понятные, четко изложенные юридические гарантии», – подчеркнул он.

Кроме того, Путин заявил, что при появлении ракетных комплексов НАТО в Украине подлетное время ракет до Москвы сократится до семи-десяти минут, передает телеканал RT. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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