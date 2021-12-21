Прогноз погоды в Крыму на вторник 21 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 21 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами сильные осадки), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами сильное отложение мокрого снега.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный ветер местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами сильное отложение мокрого снега), уровень опасности оранжевый, снег/обледенение (местами очень сильный мокрый снег, снег.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (северо-западный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.), уровень опасности оранжевый, гололедно-изморозевое отложение (местами сильное отложение мокрого снега), уровень опасности оранжевый, снег/обледенение (местами очень сильный мокрый снег, снег.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гололедно-изморозевое отложение (местами сильное отложение мокрого снега), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-западный 15-20 порывы до 25 м/с.), уровень опасности оранжевый, снег/обледенение (местами очень сильный мокрый снег, снег.), уровень опасности оранжевый, туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -4 до 0, ночью от -4 до 0 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 94 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 0 до 2 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 84 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от 0 до 2 градусов. Ветер северо-западный 26 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 84 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -2 до 3, ночью от -2 до 0 градусов. Ветер северо-западный 23 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 73 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-западный 26 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 71 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 1, ночью от -2 до 1 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 77 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -2 до 1, ночью от -3 до -1 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 93 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -3 до 0, ночью от -4 до 0 градусов. Ветер северо-западный 23 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 78 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -5 до 0, ночью от -5 до -2 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 82 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -5 до -1, ночью от -6 до -2 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 85 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 9, в Николаевке - 11, в Севастополе - 11, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 11, в Феодосии - 11, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 23, на Кипре - 20, в Одессе - 7, в Сочи - 13, в Турции - 19, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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