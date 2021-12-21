Здоровье
ОРВИ в Севастополе «косит» детей
фото © iz.ru
В Севастополе растет число заболевших ОРВИ, почти половина их них - дети.
Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщила начальник территориального отдела Межрегионального управления Роспребнадзора Анна Мелюх.
«Хочу обратить внимание, что у нас увеличилась заболеваемость детей. Сейчас от общей заболеваемости – 45% дети болеют ОРВИ», – сказала Мелюх. Для сравнения, неделей ранее доля детей, заболевших ОРВИ в Севастополе, составляла 34%, уточнила Мелюх.
По ее словам, недельный эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на сегодняшний день превышен более чем на 18% по сравнению с ситуацией неделю назад.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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