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Происшествия

На перевале в Крыму произошло страшное ДТП с участием КамАЗа

09:17 вторник, 21 декабря 2021
На перевале в Крыму произошло страшное ДТП с участием КамАЗа

фото © скрин видео

На Ангарском перевале на повороте внедорожник столкнулся с грузовиком. В результате легковой автомобиль получил сильные повреждения.

Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.

Предположительно водитель двигался на большой скорости и не учел погодные условия.  ДТП вызвало бурную дискуссию в соцсетях.

«Это как надо было лететь чтоб так смяло?».

«Этот участок не чищен и не посыпан. Только что там ехали. Ледяная корка плюс снежная каша».

«Я 40 км/ч ехала и было страшно. Там же еще дорога с крутым поворотом».

«Боковой удар — это фаталити почти для любой машины. Смотря кто в него влетел».

«Очень похоже на то, что джип поворачивал на пещеры, а грузовик не успел тормознуть».

«По видео разве не видно, что удар пришелся не в заднюю часть, судя по тому, что видно капот».

«Легковая машина — Volvo xc70, полный привод и полностью оцинкованный кузов — очень тяжелая машина. И чтобы были такие повреждения, должна быть очень большая скорость у вольвешника. Тормоз в пол, руль влево и правая сторона под ударом».

«Это не вольво, а какой-то Haval, а у него шансов против Камаза ноль».

Обстоятельства ДТП выясняются.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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