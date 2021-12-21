Мужчина впал в кому в результате ДТП в Симферопольском районе

Медики доставили в медучреждение мужчину, который впал в кому после ДТП, произошедшего на трассе в районе села Перевальное Симферопольского района.

Об этом рассказал руководитель Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

«Село Перевальное. (Пострадавший) мужчина 24 года. Открытая черепно-мозговая травма, кома. Он доставлен в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6», – рассказал Олефиренко.

Он добавил, что увеличилось количество вызовов для оказания помощи гражданам, которые попали в аварии из-за непогоды, в частности из-за гололеда на дорогах.

Ранее в социальных сетях опубликовали фотографии и видео аварии, которая произошла на автодороге Симферополь – Ялта в селе Перевальное возле поворота к урочищу Кизил-Коба. По всей видимости, авария произошла с участием легковушки, которую развернуло поперек дороги, и грузовика, стоящего на обочине.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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