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Власть

Мусульманская религиозная организация отсудила здания в Старом Крыму

11:07 вторник, 21 декабря 2021

Арбитраж Крыма удовлетворил иск местной религиозной организации мусульман «Ватан» ДУМ Крыма и Севастополя.

За истцом было закреплено право собственности на два здания в городе Старый Крым. Решение может быть обжаловано.

В основе спора лежали права на нежилое здание общей площадью 108, кв. м и гараж общей площадью 51,6 кв.м. По информации из базы Росреестра, первое здание было построено на улице Калинина, 28 в 2012 году. Кадастровая стоимость этого одноэтажного объекта — почти 717 тысяч рублей.

Иск был подан в августе 2021 года. Ответчиком выступала администрация города Старый Крым, третьим лицом — госкомитет по государственной регистрации и кадастру Республики.

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