Кто в Крыму может потерять жилье

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Более одного миллиона российских семей живут в многоквартирных домах-самостроях и могут лишиться приобретенного жилья в любой момент.

Об это сообщают «Известия» со ссылкой на данные статистики, предоставленные Всероссийским центром национальной строительной политики (ВЦНСП).

По информации центра, большинство таких домов возводится без получения необходимых документов на строительство, так как строятся на участках, предназначенных под ИЖС, а не многоэтажную застройку.

В этом смысле самыми проблемными регионами в стране эксперты называют Крым, Краснодарский край и Дагестан.

По словам руководителя ВЦНСП Александра Моора, статус самовольной постройки, по закону подлежащей сносу, на сегодняшний день имеет сорок тысяч таких объектов по всей России. Это 10 млн квадратных метров жилья, на которых проживает более миллиона российских семей, в том числе с детьми и инвалидами.

При сносе таких зданий компенсаций жителям не полагается, так что люди рискуют фактически оказаться на улице, объясняет Моор. Он подчеркнул, что вариантом решения проблемы может и должна стать законодательная база, которая позволит узаконить такие самострои.

Но только те, которые будут признаны безопасными по итогам экспертизы. А затем список безопасных объектов – легализовать. Возможность появления такого документа уже прорабатывается федеральными органами власти, добавил эксперт.

«Наша главная задача — придать государственный статус реестру. Для этого необходимо принять соответствующий закон и выбрать государственную площадку, на которой он будет базироваться», – сказал Моор.

В Генпрокуратуре тоже больше приветствуют не снос с возмещением убытков пострадавшим, а легализацию зданий, признанных экспертизой безопасными.

Так защитить права людей, получивших квартиры в проблемных домах, гораздо эффективнее, поясняют в прокуратуре. До конца 2021 года надзорное ведомство рассмотрит проблемы самовольного строительства в ходе заседания межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики, где еще раз обсудят и вопросы легализации самостроев на участках ИЖС.

По мнению руководителя центра новостроек федеральной риэлтерской компании Сергея Зайцева, легализацию многоэтажных самостроев на участках под индивидуальное строительство можно провести путем объявления амнистии по принципу существующей – дачной.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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