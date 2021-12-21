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Власть

Крымскотатарский канал ATR может прекратить вещание на Крым

15:02 вторник, 21 декабря 2021

Крымскотатарский телеканал ATR с 21 декабря 2021 может прекратить спутниковое вещание на Крым из-за «существенного недофинансирования» со стороны украинского государства.

Об этом в Telegram сообщила украинский омбудсман Людмила Денисова.

«Такая ситуация недопустима, поскольку жители временно оккупированного полуострова нуждаются в объективной информации о современной Украине. В частности, их интересуют действия государства по защите прав крымчан. Отмечаю важность обеспечения вещания телеканала ATR на Крым», – говорится в сообщении.

Денисова обратилась в Кабинет министров Украины с просьбой обеспечить стабильный механизм финансирования телеканала ATR. По словам омбудсмана, «проблема недофинансирования крымскотатарского вещателя возникает не первый раз».

Правительство публично не комментировало ситуацию с финансированием телеканала в 2022 году.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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