Крымчанам разрешили ходить в налоговую

С 20 декабря в Крыму налоговые инспекции принимают граждан без предварительной записи.

Об этом сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы России по Республике Крым.

«Это связано с внесением в Указ главы Республики Крым «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» дополнений, отменяющих некоторые ограничения, связанные с допуском граждан на получение государственных и муниципальных услуг», - говорится в сообщении.

Кроме этого, после новогодних праздников инспекции продолжат работу в штатном режиме с 10 января 2022 года. Уточняется, что в налоговых будет продолжаться соблюдение требований Роспотребнадзора: дезинфекция помещений, соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

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