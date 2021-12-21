Крым замело: ситуация на перевалах и дорогах полуострова

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Движение через Ангарский и Грушевский перевалы в Крыму осуществляется в штатном режиме, чрезвычайных происшествий, связанных с непогодой, не зарегистрировано.

Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.

«На базе Главного управления с 8:00 20 декабря работает оперативный штаб. По состоянию на 8:00 вторника, 21 декабря, осадки зарегистрированы на Ангарском перевале, горе Ай-Петри, в Бахчисарайском районе, Симферополе и Алуште. Максимальные осадки зафиксированы в Черноморском районе. Происшествий не зарегистрировано. Дороги и перевалы все проходимы, ситуация стабильная», - сообщил министр.

В ближайшие два часа осадки прогнозируются в центральных районах и на западе Крыма.

Садаклиев напомнил, что на полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение.

Во вторник в Крыму ожидаются мокрый снег, снег, сильное отложение мокрого снега, гололедица, а также усиление северо-западного ветра 15-20 м/с. За минувшие сутки наибольшие порывы ветра в горах достигали 13 м/с, в Ялте и Алуште – 15 м/с. Как ранее сообщалось, штормовое предупреждение объявлено в Крыму с 20 по 24 декабря.

По прогнозам синоптиков, в среду ударят морозы и температура опустится до 10-15 градусов мороза. Дневные температуры воздуха составят -3…-8.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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