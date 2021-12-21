Какой сегодня праздник 21 декабря

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Сегодня, 21 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День рождения баскетбола

Фото pixabay.com

Игра была придумана учителем физкультуры Джеймсом Нейсмитом. Правила игры, которые написал Нейсмит, состояли из 13 пунктов. Большинство из них действуют и по сей день. Эту дату считают неофициальным днем рождения баскетбола.

Перед матчем Нейсмит попросил сторожа принести две пустые коробки, чтобы учащиеся, тренируясь в меткости, смогли бросать в них мячи. Однако не найдя коробок, сторож принес корзинки из под персиков. Их прикрепили на разных сторонах балкона, опоясывающего зал на высоте 3 м 05 см. В первой игре приняли участие две команды по 9 человек.

Постепенно популярность новой игры стала набирать обороты. В 1893 году корзины заменили железными кольцами с сеткой. В 1894 году в США были изданы первые официальные правила баскетбола. В 1895 году установили щиты и провели первые официальные соревнования по этому виду спорта. В 1897 году состав команды ограничили 5 игроками.

Карачун (Корочун) — день зимнего солнцестояния

День языческого почитания Карачуна (второе имя Чернобога) приходится на день зимнего солнцеворота (отмечаемого в зависимости от года 21 или 22 декабря) — самый короткий день в году и один из самых холодных дней зимы. Считалось, что в этот день берет свою власть грозный Карачун — божество смерти, подземный бог, повелевающий морозами, злой дух. Древние славяне верили, что он повелевает зимой и морозами и укорачивает светлое время суток.

Слуги грозного Карачуна — медведи-шатуны, в которых оборачиваются бураны, и метели-волки. Считалось, что по медвежьему хотению и зима студеная длится: повернется медведь в своей берлоге на другой бок, значит, и зиме ровно половину пути до весны пройти осталось. Отсюда и поговорка: «На Солнцеворота медведь в берлоге поворачивается с одного бока на другой».

В народе понятие «карачун» в смысле погибели, смерти используется до сих пор. Говорят, например: «пришел ему карачун», «жди карачуна», «задать карачуна», «хватил карачун». С другой стороны, слово «карачить» может иметь следующие значения — пятиться задом, ползком, «скорячило» — скорчило, свело. Возможно, Карачуна так называли именно потому, что он как бы заставлял дневное время идти в обратную сторону, пятиться, ползти ползком, уступая ночи.

Анфиса Рукодельница

Народный праздник «Анфиса Рукодельница» отмечается 21 декабря (по старому стилю – 8 декабря). В церковном календаре это день почтения памяти святой мученицы Анфисы Римской, жившей в 5 веке и преподобного Патапия, жившего в 4 веке. В простонародье Анфису прозвали Рукодельницей, так как в этот день всем девицам полагалось заниматься рукоделием. Другие названия праздника: «Анфиса», «Анфисын день», «Потап», «Патапий».

Также сегодня, 21 декабря, отмечают такие праздники:

- День работника производственно-технических служб уголовно-исполнительной системы РФ

- День горячего шоколада

- День пожимания лап

- День рождения кроссворда

- День повара японской кухни

- День киви (National Kiwi Fruit Day) в США

- День жареных креветок (National French Fried Shrimp Day) в США

- День святого Томаса в Финляндии, Нидерландах, Гватемале

- День памяти первого президента Туркменистана

- День вооруженных сил на Филиппинах

- День коктейля «Кокито» (National Coquito Day) в США

- День признательности миниатюрным девушкам (National Short Girl Appreciation Day) в США

- День венков по всей Америке (National Wreaths Across America Day) в США

Сегодня именины празднуют: Аполлос, Епафродит, Кесарь, Кифа, Онисифор, Сосфен, Тихик, Мартирий, Кирилл, Анфиса, Потапий (Потап, Патапий).

Что происходило 21 декабря в прошлые годы

1844 — Первое использование анестезии в ЕвропеНиколай Пирогов провел хирургическую операцию под анестезией.

1867 - Император Франц Иосиф (1848-1916) утвердил австро-венгерское соглашение и Конституцию Австрии

1891 — Состоялось первый баскетбольный турнир (в Спрингфилдском колледже)

1898 — Открытие нового химического элемента – радия. Открытие было сделано Пьером и Мари Кюри.

1898 — США установили военное правление на Филиппинах. После Испанско-американской войны Испания передала Филиппины Соединенным Штатам Америки за 20 миллионов долларов в соответствии с Парижским мирным договором 1898 года.

1899 — в России вышел первый номер журнала «Огонек». Русскоязычный еженедельный иллюстрированный журнал, получивший всенародную популярность в СССР.

1913 — в американской газете, выходящей в городе Нью-Йорк, опубликован первый в истории кроссворд, его составителем является Артур Уинн.

1925 — в Москве состоялась премьера фильма «Броненосец „Потемкин“». Лучший фильм по признанию Американской Киноакадемии. Признан первым в числе 12-ти лучших фильмов всех времен и народов и первый среди ста лучших фильмов по опросу киноведов мира.

1953 — открыта Сталиногорская детская железная дорога, которая является лучшей детской железной дорогой России.

1958 — Начался первый срок президентства Шарля де Голля.

1959 — Знаменитая речь Уинстона Черчилля в Парламенте Великобритании по поводу Сталина в честь его 80-летия.

1968 — первый пилотируемый полет вокруг Луны американского космического корабля «Аполлон-8».

1970 - Элвис Пресли и Ричард Никсон встретились в Овальном кабинете Белого дома. Причины и обстоятельства, при который встретились эти два человека, были показаны в художественном фильмы «Элвис встречает Никсона».

1984 — СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции Вега-2 для исследования планет солнечной системы.

1988 — взрыв самолета Боинг-747-121 компании Pan American World Airways, произведенный террористами над городом Локерби (Шотландия). В общей сложности погибло 270 человек (259 при крушении самолета (из них 243 пассажира) и 11 на земле).

1988 - Опытный образец крупнейшего действующего самолета в мире Ан-225 «Мрия» совершил первый полет.

1991 — Создание Содружества Независимых Государств как альтернатива бывшему СССР.

2007 — Шенгенский договор подписало девять новых стран: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 21 декабря. Какие праздники будут завтра?

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