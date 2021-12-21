Из-за снегопада в Севастополе произошло 14 ДТП

За несколько утренних часов в день первого снега в Севастополе на дорогах города произошло четырнадцать ДТП, в том числе с пострадавшими.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

«На данный момент в городе зарегистрировано два ДТП с пострадавшими и двенадцать – без пострадавших, с материальным ущербом», – сообщили в ведомстве.

В частности, около восьми часов утра на Столетовском проспекте пострадала пожилая женщина-пешеход, 1944 года рождения.

На нее наехал автомобиль под управлением водителя, признаков опьянения у которого, как уточнили в полиции, установлено не было. Пострадавшая с различными травмами была доставлена в больницу. Еще одним пострадавшим оказался водитель авто, который не справился с управлением и съехал с дороги при попытке уйти от столкновения с еще одним участником дорожного движения.

В полиции уточнили, что от госпитализации мужчина отказался – медики оказали ему помощь на месте. Сообщается, что в связи с ухудшением погодных условий с 21 декабря наряды ДПС переводятся на усиленный режим работы.

На маршруты патрулирования выведен весь личный состав Госавтоинспекции, чтобы оказывать необходимую помощь участникам дорожного движения на сложных участках.

Также автоинспекторы помогают спецтехнике попасть на аварийно-опасные участки, чтобы сотрудники служб могли обработать проезжую часть песочно-соляной смесью как можно быстрее.

На некоторых улицах на время работ движение временно перекрывают. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются туман, дождь, снег и резкое снижение температуры воздуха до минусовой.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают и водителей быть предельно внимательными на дорогах, совершая движение и маневры на проезжей части. «Резкое понижение температуры, осадки в виде мокрого снега образуют на отдельных участках автодорог наледь.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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