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Госдепартамент США обновил предупреждение об опасности поездок в Крым
фото © Крым.реалии
США не рекомендуют своим гражданам путешествовать в Украину из-за ситуации с COVID-19 и «возросших угроз со стороны России».
Также Госдепартамент США обновил свое предупреждение об опасности поездок в Крым, сообщает посольство США в Украине.
«Граждане США должны знать о сообщениях, согласно которым Россия планирует значительные военные действия против Украины. Гражданам США также следует помнить, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на контролируемой Россией восточной части Украины, непредсказуемы и могут ухудшиться без предварительных предупреждений», – говорится в документе.
Госдепартамент США предупреждает, что «российские власти в Крыму произвольно сажают в тюрьмы иностранцев и местное население, особенно тех, кто считается противником оккупации полуострова Россией».
«Правительство США запрещает своим сотрудникам выезжать в Крым и не может оказывать экстренные услуги гражданам США в Крыму», – говорится в документе.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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