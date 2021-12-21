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Власть

Госдепартамент США обновил предупреждение об опасности поездок в Крым

18:12 вторник, 21 декабря 2021
Госдепартамент США обновил предупреждение об опасности поездок в Крым

фото © Крым.реалии

США не рекомендуют своим гражданам путешествовать в Украину из-за ситуации с COVID-19 и «возросших угроз со стороны России».

Также Госдепартамент США обновил свое предупреждение об опасности поездок в Крым, сообщает посольство США в Украине.

«Граждане США должны знать о сообщениях, согласно которым Россия планирует значительные военные действия против Украины. Гражданам США также следует помнить, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на контролируемой Россией восточной части Украины, непредсказуемы и могут ухудшиться без предварительных предупреждений», – говорится в документе.

Госдепартамент США предупреждает, что «российские власти в Крыму произвольно сажают в тюрьмы иностранцев и местное население, особенно тех, кто считается противником оккупации полуострова Россией».

«Правительство США запрещает своим сотрудникам выезжать в Крым и не может оказывать экстренные услуги гражданам США в Крыму», – говорится в документе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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