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Происшествия

Два россиянина получили сроки за изготовление шести кг наркотиков в Крыму

12:22 вторник, 21 декабря 2021

Двое жителей Алтайского края изготовили в Крыму крупную партию мефедрона – более 6 килограммов.

Верховный Суд республики приговорил их к 17 и 15 годам колонии строгого режима.

«Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополец попался на закладках наркотиков в лесах. Севастопольские полицейские задержали мужчину, который производил и продавал наркотики.

ФСБ задержала 19-летнего алуштинца с крупной партией наркотиков. Сотрудники ФСБ задержали жителя Алушты, который закупил партию наркотиков для дальнейшей перепродажи.

Крымчанин нашел возле дома заросли конопли и устроил наркопритон. 27-летний житель Кировского района Крыма устроил наркопритон во дворе собственного дома.

Студенту в Севастополе грозит солидный срок за наркотики. Полиция Севастополя расследует уголовное дело о наркотиках, фигурантом которого стал второкурсник севастопольского колледжа.

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