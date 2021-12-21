Происшествия
Два россиянина получили сроки за изготовление шести кг наркотиков в Крыму
Двое жителей Алтайского края изготовили в Крыму крупную партию мефедрона – более 6 килограммов.
Верховный Суд республики приговорил их к 17 и 15 годам колонии строгого режима.
«Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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ФСБ задержала 19-летнего алуштинца с крупной партией наркотиков. Сотрудники ФСБ задержали жителя Алушты, который закупил партию наркотиков для дальнейшей перепродажи.
Крымчанин нашел возле дома заросли конопли и устроил наркопритон. 27-летний житель Кировского района Крыма устроил наркопритон во дворе собственного дома.
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