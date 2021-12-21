Происшествия
Большая Ялта готовится принять удар стихии
Большая Ялта готовится к декабрьскому удару стихии, для обработки дорог коммунальщики заготовили 700 тонн посыпочного материала.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
По ее словам, в Форосе снегопад уже начался. В остальных населенных пунктах пока спокойно, однако спецтехника готова к ухудшению погоды.
«Форос уже заметает, в Ялте пока сухо, но все может измениться в любой момент. В муниципальном учреждении «ДЭУ» заготовлено 700 тонн посыпочного материала, свои запасы сделали и управляющие компании. На расчистку улиц в течение получаса готовы выйти восемь спецавтомобилей, трассу и другие республиканские дороги чистит «Крымавтодор». При сложной ситуации обратимся за помощью к сторонним организациям», - рассказала Павленко.
Она призвала жителей и гостей Ялты не парковать транспорт на узких улицах, чтобы не мешать проезду дорожной техники.
«Чтобы техника могла работать, прошу автовладельцев не парковать транспорт на узких улицах, в сильный снегопад воздержаться от поездок», - добавила глава города.
На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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