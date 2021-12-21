Власть
Более 700 млн рублей «закатают» в асфальт в Крыму
Правительство России в ближайшие два года направит 84 российским регионам дополнительно порядка 100 миллиардов рублей на дороги.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно распоряжению бюджетных средств, Республика Крым получит в 2022 году 712 млн 725 тысяч рублей, город Севастополь – 75 млн 738 тысяч. Эти деньги можно будет использовать на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения, уточняется в документе.
«В стране будут приведены в нормативное состояние около 3 тыс.км автомобильных дорог, а также реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок», – сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Ранее правительство выделило 8 млрд рублей на капитальный ремонт дорог в Крыму.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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