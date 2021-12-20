За новогодней елкой жителям Балаклавы придется ехать в другие районы

С 17 декабря жители Севастополя смогут купить новогоднюю елку во всех районах города, кроме Балаклавы, на организованных местными властями елочных базарах.

Всего, как сообщает телеканал НТС со ссылкой на начальника управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства Ксению Казанджиеву, город заключил 43 договора на размещение точек продажи зеленых красавиц.

«С 15 декабря стартовал этап расстановки мест. В Ленинском районе предусмотрено 11 мест, в Гагаринском 22, в Нахимовском и на Северной стороне порядка 7 мест», – цитирует телеканал Касанджиеву.

При этом по неизвестной властям причине ни один предприниматель не подал заявки на размещение маркированных торговых точек в Балаклаве. По словам глава управления потребрынка, ведомство вносит места в схему размещения НТО по заявительному признаку. По этому признаку были вотсребованы точки только в Ленинском, Гагаринском, Нахимовском районах и на Северной стороне.

Как рассказал телеканалу предприниматель Александр Спрингер, точка по продаже елок которого размещена у ТЦ «Муссон», стоимость новогодних деревьев зависит от высоты дерева: в среднем цена составляет одну тысячу за метр. При этом предприниматель готов пойти навстречу тем, для кого эти деньги – существенная трата.

«Если подходит бабушка или семья у которой органичен бюджет. Мы найдем такое дерево для них. Если человек хочет красивое дерево в дома, в огромные квартиры – соответственно цена тысяча рублей за метр», – рассказал Александр.

Елочные базары проработают до 31 декабря включительно. После все непроданные деревья подлежат утилизации. Для этого каждый предприниматель заключил договор с единым оператором, который и вывезет невостребованные елки. А место их утилизации определит Севприроднадзор.

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