Происшествия
Возле севастопольской школы случился странный пожар
В минувшие выходные на Корабельной стороне в Севастополе произошел пожар. Кадрами полыхающего огня в районе улицы Истомина, недалеко от школы №19 поделились в соцсетях очевидцы происшествия.
Комментируя бушующее пламя, автор видео отметила, что дважды обращалась в МЧС, но почему-то никто не спешил на вызов.
В пресс-службе МЧС подтвердили, что принимали вызов о пожаре — горел мусор. Однако вызову был присвоен статус «ложный», поскольку по прибытии пожарные не обнаружили признаков горения. Возможно, пожар был ликвидирован до прибытия спасателей, предположили в ведомстве.
В свою очередь, в 19-й школе также подтвердили факт пожар и уточнили, что он случился на расположенной неподалеку стройплощадке, где возводится многоэтажный дом. По счастью, учебное заведение от огня не пострадало.
В тексте использованы материалы: Форпост
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