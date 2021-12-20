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Власти Симферополя проигнорировали Аксенова и устроили праздник у елки
фото © пресс-служба администрации Симферополя
Накануне в присутствии десятков горожан шумно и весело зажгли главную елку крымской столицы.
В День Святого Николая, 19 декабря, в Симферополе традиционно зажгли главную елку. Шумное массовое мероприятие было проведено спустя два дня после подписания главой Крыма Сергеем Аксеновым указа о запрете любых гуляний возле елок.
В документе говорится о том, что в связи с пандемией запрещается устраивать анимационные, концертные и другие развлекательные мероприятия в местах, где массово собираются люди, в том числе рядом с новогодними елками.
Однако симферопольская администрация решила не отменять запланированный праздник. У главной елки, установленной на пересечении улиц Пушкина и Горького в связи с просроченным ремонтом площади Ленина, собрались толпы людей с детьми и без, чтобы увидеть, как на главной новогодней красавице засияют огни. Присутствующих развлекали Дед Мороз со Снегурочкой, которых доставили на мероприятие на огромном стилизованном пикапе.
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Власти Симферополя проигнорировали Аксенова и устроили праздник у елки видео
Накануне в присутствии десятков горожан шумно и весело зажгли главную елку крымской столицы.
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