Власти Симферополя проигнорировали Аксенова и устроили праздник у елки

фото © пресс-служба администрации Симферополя

Накануне в присутствии десятков горожан шумно и весело зажгли главную елку крымской столицы.

В День Святого Николая, 19 декабря, в Симферополе традиционно зажгли главную елку. Шумное массовое мероприятие было проведено спустя два дня после подписания главой Крыма Сергеем Аксеновым указа о запрете любых гуляний возле елок.

В документе говорится о том, что в связи с пандемией запрещается устраивать анимационные, концертные и другие развлекательные мероприятия в местах, где массово собираются люди, в том числе рядом с новогодними елками.

Однако симферопольская администрация решила не отменять запланированный праздник. У главной елки, установленной на пересечении улиц Пушкина и Горького в связи с просроченным ремонтом площади Ленина, собрались толпы людей с детьми и без, чтобы увидеть, как на главной новогодней красавице засияют огни. Присутствующих развлекали Дед Мороз со Снегурочкой, которых доставили на мероприятие на огромном стилизованном пикапе.

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