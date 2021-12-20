Власть
В Ялте появилось «кладбище пальм»
В Ялте в Мордвиновском парке на улице Свердлова местная жительница обнаружила «кладбище пальм».
Около десятка деревьев засохли, а оставшиеся находятся в плачевном состоянии. Видео опубликовано в соцсетях.
«В Ялте гибнут пальмы. По улице Свердлова в Мордвиновском парке погибла аллея главной достопримечательности Южного берега. В глаза так же бросаются горы мусора и в целом неухоженность места», — пишет автор видео.
Парк находится в ведении Минобороны России.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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