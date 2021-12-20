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Власть

В Ялте появилось «кладбище пальм»

09:17 понедельник, 20 декабря 2021
Ялта

В Ялте в Мордвиновском парке на улице Свердлова местная жительница обнаружила «кладбище пальм».

Около десятка деревьев засохли, а оставшиеся находятся в плачевном состоянии. Видео опубликовано в соцсетях.

«В Ялте гибнут пальмы. По улице Свердлова в Мордвиновском парке погибла аллея главной достопримечательности Южного берега. В глаза так же бросаются горы мусора и в целом неухоженность места», — пишет автор видео.

Парк находится в ведении Минобороны России.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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