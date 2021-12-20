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Происшествия

В центре Симферополя охранник не открыл шлагбаум для скорой помощи

09:58 понедельник, 20 декабря 2021
Симферополь

Возле здания Центрального универмага в Симферополе автомобиль скорой помощи не смог проехать к месту вызова, дорогу перегородил шлагбаум на парковку, а медикам пришлось идти пешком.

Видео инцидента очевидцы разместили в социальных сетях.

Даже когда сотрудники скорой вышли из здания с женщиной, которую, судя по всему, собирались госпитализировать, шлагбаум по-прежнему оставался закрытым, а охранник парковки продолжал пререкаться с водителем автомобиля скорой помощи.

«Что же это такая за ВИП парковка кого они там охраняют?» — задаются вопросом пользователи социальных сетей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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