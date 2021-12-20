В Симферополе вынесли приговор по делу о хищении 94 млн рублей при строительстве СИЗО

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Центральный районный суд Симферополя вынес приговор по делу хищении 94 млн рублей при строительстве СИЗО в Крыму, сообщает ТАСС.

«Суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы условно, 600 тыс. рублей штрафа, четыре года испытательного срока и чуть более 94 млн рублей подсудимая обязана возместить ФСИН», – сказано в сообщении.

По информации ТАСС, приговор был вынесен в отношении генерального директора ООО «Юнистрой» Майе Гагуа.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олегу Коршунову в хищении 95 млн рублей при строительстве следственного изолятора в Симферополе.

Напомним, в 2019 году власти уже заявляли, что собираются построить в Крыму СИЗО на 1,5 тыс. мест. Информация об этом публиковалась на сайте госзакупок в России.

В 2018 году в Крыму разгорелся скандал. В отношении замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова возбудили уголовное дело. Следком России обвинил чиновника в растрате 200 миллионов рублей при строительстве СИЗО в Симферополе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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