Власть
В Симферополе вынесли приговор по делу о хищении 94 млн рублей при строительстве СИЗО
фото © Новости Крыма
Центральный районный суд Симферополя вынес приговор по делу хищении 94 млн рублей при строительстве СИЗО в Крыму, сообщает ТАСС.
«Суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы условно, 600 тыс. рублей штрафа, четыре года испытательного срока и чуть более 94 млн рублей подсудимая обязана возместить ФСИН», – сказано в сообщении.
По информации ТАСС, приговор был вынесен в отношении генерального директора ООО «Юнистрой» Майе Гагуа.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олегу Коршунову в хищении 95 млн рублей при строительстве следственного изолятора в Симферополе.
Напомним, в 2019 году власти уже заявляли, что собираются построить в Крыму СИЗО на 1,5 тыс. мест. Информация об этом публиковалась на сайте госзакупок в России.
В 2018 году в Крыму разгорелся скандал. В отношении замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова возбудили уголовное дело. Следком России обвинил чиновника в растрате 200 миллионов рублей при строительстве СИЗО в Симферополе.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму выбрали лучшего спасателя. В ГКУ «Крым-Спас» подвели итоги конкурса «Лучший спасатель».
Гирлянды в Крыму очень опасны: в МЧС рассказали почему. Новогодние украшения порой не только поднимают настроение, но и портят его.
По тысяче за нелегала: в Крыму нашли 11 иностранцев с липовой пропиской. Уголовные дела возбуждены в отношении четырех крымчан за фиктивную постановку на учет иностранцев.
Налоговая инспекция готовится к тотальным рейдам по курортам Крыма. Около трети гостиниц в Крыму работают с нарушением законодательства, уходят от налогов и платят сотрудникам зарплату в конвертах.
В Севастополе такси внезапно пропало в дорожной яме
Спешащий по своим ночным делам водитель не усмотрел знаки и барьеры ведущихся дорожных работ и свалился в разрытую яму на перекрестке проспекта Генерала Острякова и улицы Нины Ониловой в Севастополе.
СМИ показали трехэтажный особняк бывшего зама Аксенова видео
Журналисты нашли в Судаке огромный особняк, который построил себе бывший вице-премьер Крыма Владимир Серов.
Три подростка пострадали в ДТП в Феодосии: за рулем был 16-летний парень
Уголовное дело возбуждено в Феодосии по факту ДТП, в котором пострадали три подростка.
В Крыму в дом Поклонской проник украинец и оставил цветы
На охраняемую территорию якобы проник уроженец Днепра с букетом цветов. Мужчину обнаружили, передали полиции и выставили с полуострова.
17 декабря
В Симферополе вынесли приговор по делу о хищении 94 млн рублей при строительстве СИЗО
Центральный районный суд Симферополя вынес приговор по делу хищении 94 млн рублей при строительстве СИЗО в Крыму, сообщает ТАСС.