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Коронавирус в Крыму

В Симферополе во время пандемии стало больше рождаться детей

09:38 понедельник, 20 декабря 2021
В Симферополе во время пандемии стало больше рождаться детей

фото © russian.eurasianet.org

На сегодняшний день в родильном доме № 1 города Симферополя проходит от 250 до 300 родов в месяц.

Количество родов стало больше. Об этом сообщил «Крымской газете» главврач Симферопольского родильного дома № 1 Дмитрий Беглицэ.

«На сегодняшний день в родильном доме № 1 города Симферополя проходит от 250 до 300 родов в месяц. Это ситуация отчасти связана с тем, что второй роддом в период пандемии оказывает помощь наиболее сложным беременным пациенткам, у которых появилась новая коронавирусная инфекция. Ситуация с количеством родов у нас несколько неординарная – их стало больше. В обычных условиях в нашем учреждении проходят 170-200 родов», — рассказал Беглицэ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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