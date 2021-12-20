В Симферополе во время пандемии стало больше рождаться детей

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На сегодняшний день в родильном доме № 1 города Симферополя проходит от 250 до 300 родов в месяц.

Количество родов стало больше. Об этом сообщил «Крымской газете» главврач Симферопольского родильного дома № 1 Дмитрий Беглицэ.

«На сегодняшний день в родильном доме № 1 города Симферополя проходит от 250 до 300 родов в месяц. Это ситуация отчасти связана с тем, что второй роддом в период пандемии оказывает помощь наиболее сложным беременным пациенткам, у которых появилась новая коронавирусная инфекция. Ситуация с количеством родов у нас несколько неординарная – их стало больше. В обычных условиях в нашем учреждении проходят 170-200 родов», — рассказал Беглицэ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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