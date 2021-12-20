Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях и смертях в Крыму ● В отелях Крыма на Новый год усилят контроль ● Число жертв растет: сводка по COVID-19 в Севастополе ● Коронавирус в Крыму: новых случаев меньше, умерших больше ● Крымчанам с антителами выдадут сертификаты здоровья
В Симферополе во время пандемии стало больше рождаться детей
фото © russian.eurasianet.org
На сегодняшний день в родильном доме № 1 города Симферополя проходит от 250 до 300 родов в месяц.
Количество родов стало больше. Об этом сообщил «Крымской газете» главврач Симферопольского родильного дома № 1 Дмитрий Беглицэ.
«На сегодняшний день в родильном доме № 1 города Симферополя проходит от 250 до 300 родов в месяц. Это ситуация отчасти связана с тем, что второй роддом в период пандемии оказывает помощь наиболее сложным беременным пациенткам, у которых появилась новая коронавирусная инфекция. Ситуация с количеством родов у нас несколько неординарная – их стало больше. В обычных условиях в нашем учреждении проходят 170-200 родов», — рассказал Беглицэ.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Персонал школ Ялты отработал на учениях два сценария чрезвычайных ситуаций. Персонал школ ялтинского региона отработал на антитеррористических учениях действия при нападении посторонних лиц и обнаружении подозрительных предметов.
В Симферополе школу для больных детей решили выселить из центра на пустынную окраину. В Симферополе объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство здания МБОУ С(к)ОШ «Злагода» на 350 мест.
Учеников керченского колледжа кормили запрещенными продуктами. Прокуратура выявила нарушения при организации питания учащихся Керченского морского технического колледжа.
В Крыму педагога с 30-летним стажем сделали бомжом. Вопиющий случай нарушения жилищных прав произошел в поселке Зуя Белогорского района. Педагога с многолетним стажем Лутфие Ильясову выгнали из жилья, купленного по программе обустройства депортированных, пишет «Крымская газета».
Сводка о новых заражениях и смертях в Крыму
За сутки от ковида в Крыму умерли 22 человека.
Крым на пороге сильных морозов: когда горы покроет снег
В крымских горах установилась минусовая температура и начал идти снег, в ближайшие дни ожидается формирование снежного покрова.
Около 30 миллионов россиян хотели бы жить в Крыму
Больше 20 процентов жителей материковой части России, а это около 30 миллионов человек, хотели бы переехать на постоянное проживание и работу в Крым.
Бывший вице-премьер Крыма Серов задержан в Краснодаре
Бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Владимир Серов, являющийся фигурантом уголовного дела о взяточничестве, задержан в Краснодаре.
вчера
Над чем смеются жители Крыма
19 часов назад
Какой сегодня праздник 20 декабря фото
Сегодня, 20 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.