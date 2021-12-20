Происшествия
В Симферополе студент техникума за несколько ночей разобрал чужой автомобиль Audi
В отдел полиции, обслуживающий Киевский район Симферополя, поступило заявление от 39-летнего местного жителя о краже.
Заявитель рассказал, что оставил свой автомобиль Audi после поломки недалеко от своего дома. Неизвестные ночью сняли передний бампер и две передние фары, а через несколько дней три колеса, насос и различные навесные агрегаты. Общая сумма ущерба составила 195 тыс. рублей.
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю установлен и задержан 16-летний учащийся одного из симферопольских техникумов.
От задержанного поручены признательные показания.
Полицейскими по месту жительства подозреваемого проведен обыск, в ходе которого было изъято похищенное имущество в полном объеме.
Следователем ОП №2 «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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