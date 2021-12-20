В Севастополе такси внезапно пропало в дорожной яме

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Спешащий по своим ночным делам водитель не усмотрел знаки и барьеры ведущихся дорожных работ и свалился в разрытую яму на перекрестке проспекта Генерала Острякова и улицы Нины Ониловой в Севастополе.

Глубина ямы оказалась достаточной, чтобы полностью принять машину и причинить водителю серьезные травмы.

Как уточнили в УМВД по городу-герою, 49-летний водитель, управляя автомобилем Хендай, ошибся в выборе адекватной техническому состоянию машины и дороги скорости движения, в результате чего врезался в предупреждающее ограждение разрытой на дороге с ремонтными целями ямы – с предсказуемыми последствиями.

«Произошло падение автомобиля в разрытие. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован», – сообщила начальник пресс-службы УМВД по Севастополю Жанна Марголина.

Заодно было проведено и освидетельствование пострадавшего, у которого не было установлено состояния опьянения. Пострадавший был извлечен из автомобиля сразу. Что до самой машины, то ее смогли достать лишь в 8 утра – после чего авто было передано родственникам владельца авто.

Позднее в социальных сетях появилось видео инцидента.

В тексте использованы материалы: Форпост

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