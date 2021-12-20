В Севастополе появилось более 20 учителей-миллионеров

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За 2021 год в рамках федерального проекта «Земский учитель» в сельских школах Севастополя начали работу более 20 педагогов.

Об этом сообщила директор департамента образования Елена Богомолова.

«Если в прошлом году у нас пришло 8 преподавателей, то в этом году – 24 преподавателя, которые получают один миллион рублей. Эта программа действует только для сельской зоны», – уточнила глава департамента.

В целом за год число преподавателей в общеобразовательных учреждениях города увеличилось на 112 педагогов и составило 3466 человек. Число севастопольских школьников за этот же период увеличилось на 2342 человека и составило 52024 обучающихся.

Департамент образования, по словам Елены Богомоловой, пристально следит за ситуацией с педагогическим составом и молодыми специалистами. Большое внимание уделено контрольным цифрам приема в педагогический колледж и увеличению мест для будущих преподавателей.

«Также в Севастопольском государственном университете у нас есть целевые места на обучение – их количество ежегодно растет, и наши же выпускники потом возвращаются в школу. Уже несколько лет мы работаем по этой программе, и будучи бакалаврами – на четвертом курсе, еще не закончив университет, они имеют возможность работать», – рассказала Елена Богомолова.

Кроме того, в Севастополе действует собственная программа «Школа под ключ», предполагающая формирование молодых коллективов еще на стадии обучения в университете – пока их будущее место работы только готовится к открытию.

«Вот сейчас строится новая школа в балке Сарандинаки – у нас уже назначен директор, который начинает заранее разрабатывать концепцию и формировать команду, в том числе, с Севастопольским университетом», – привела пример глава департамента образования.

В тексте использованы материалы: Форпост

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