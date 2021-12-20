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Происшествия

В Севастополе готовятся к удару стихии

17:38 понедельник, 20 декабря 2021
Севастополь

В Севастополе в ночь на 21 декабря прогнозируют резкое ухудшение погоды и похолодание, вследствие чего городские дорожные службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе правительства.

Всю вторую половину дня в городе льет дождь, то ослабевая, то усиливаясь.

В ночь, по прогнозу, его должен сменить снег и все то, что ему сопутствует при первых заморозках в морском городе, включая пронизывающий ветер и гололедицу. «С сегодняшнего вечера в Севастополе прогнозируется понижение температуры воздуха и мокрый снег.

Для обеспечения безопасного движения Севавтодор задействует все силы предприятия», – говорится в сообщении. Для работы на улицах подготовлены тридцать три машины, в числе которых семь КамАЗов и семнадцать единиц специализированной техники, а также три грейдера и шесть погрузчиков.

Использовать для борьбы с гололедицей на дорогах будут смесь из химических реагентов.

Для нее сотрудники предприятия уже приготовили более трехсот тонн отсева, 919,7 т соли и 657,5 т пескосоляной смеси. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призвали севастопольцев отказаться от летней резины на автомобилях, несмотря на то, что в регионе заморозки не задерживаются слишком надолго.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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