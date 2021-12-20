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Происшествия

В Севастополе автобус сбил девушку

16:22 понедельник, 20 декабря 2021
Севастополь

В Севастополе на Северной стороне автобус маршрута №137 наехал на девушку.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, ДТП произошло сегодня утром в районе Орловки.

В пресс-службе севастопольского УМВД уточнили, что автобусом «БАЗ» управлял водитель 1987 года рождения. На подъезде к поселку Кача он наехал на 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и госпитализирована в лечебное учреждение», — сообщила замруководителя пресс-службы ведомства Мария Нажа.

В тексте использованы материалы: Форпост

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