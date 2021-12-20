В Севастополе 16-летний гонщик врезался в иномарку

Несовершеннолетний мопедист без прав получил травмы в результате дорожной аварии в Севастополе.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. ДТП произошло в выходные на улице Горпищенко.

По информации правоохранителей, 16-летний водитель мопеда при повороте не пропустил легковой автомобиль Opel Kadett, в результате чего произошло столкновение.

«Водитель мопеда, не имея права управления, выехал на дорогу общего пользования и нарушил требования пункта 13.12 ПДД, то есть при повороте налево не уступил дорогу водителю автомобиля Opel, движущемуся во встречном направлении прямо. В результате столкновения подросток получил различные травмы», - уточнили в МВД.

Пострадавшего доставили в детскую горбольницу.

За отсутствие права управления мопедом на подростка составлен административный материал, ему грозит штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей.

Второй админпротокол был составлен за езду без шлема, за это нарушителю придется заплатить еще тысячу рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что управлять мопедом или скутером разрешается лицам, достигшим 16 лет и прошедшим обучение в автошколе, сдавшим экзамены в ГИБДД и получившим категорию «М». Управлять мотоциклом можно с 18 лет, получив водительское удостоверения категорий «А» и «А1».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе автобус сбил девушку. В Севастополе на Северной стороне автобус маршрута №137 наехал на девушку.

Возле севастопольской школы случился странный пожар. В минувшие выходные на Корабельной стороне в Севастополе произошел пожар. Кадрами полыхающего огня в районе улицы Истомина, недалеко от школы №19 поделились в соцсетях очевидцы происшествия.

В Севастополе такси внезапно пропало в дорожной яме. Спешащий по своим ночным делам водитель не усмотрел знаки и барьеры ведущихся дорожных работ и свалился в разрытую яму на перекрестке проспекта Генерала Острякова и улицы Нины Ониловой в Севастополе.

Один человек погиб в ДТП в Бахчисарайском районе. На трассе Бахчисарай – Отрадное столкнулись Lada и Mercedes.