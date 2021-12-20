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Происшествия

В Саках 18-летняя девушка со своим парнем вынесла из дома матери сейф с деньгами

11:14 понедельник, 20 декабря 2021
Саки

С заявлением о краже в отделение полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что из шкафа в ее комнате пропал сейф.

Добычей преступников, по ее словам, стала сумма в 80 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Прибывшее на место правоохранители быстро выяснили, что кражу совершили дочь потерпевшей и ее молодой человек. Именно они знали, когда матери не будет дома, и воспользовались моментом.

«18-летняя девушка и ее 22-летний сообщник, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество, задержаны. Они сообщили, что похищенные деньги потратили, осталась лишь одна золотая серьга и документы», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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