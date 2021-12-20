Происшествия
В Саках 18-летняя девушка со своим парнем вынесла из дома матери сейф с деньгами
С заявлением о краже в отделение полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что из шкафа в ее комнате пропал сейф.
Добычей преступников, по ее словам, стала сумма в 80 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Прибывшее на место правоохранители быстро выяснили, что кражу совершили дочь потерпевшей и ее молодой человек. Именно они знали, когда матери не будет дома, и воспользовались моментом.
«18-летняя девушка и ее 22-летний сообщник, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество, задержаны. Они сообщили, что похищенные деньги потратили, осталась лишь одна золотая серьга и документы», — рассказали в пресс-службе.
Теперь в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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