В отелях Крыма на Новый год усилят контроль

фото © pixabay.com

Мониторинг средств размещения на предмет соблюдения всех требований Роспотребнадзора будет проводиться в течение всех праздников и особенно в новогоднюю ночь.

За нарушение отельерам грозит административный протокол, штраф или ограничение деятельности. Об этом на совещании сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

«За два года борьбы с пандемией наши отельеры успешно отработали все алгоритмы ограничительных мер, однако, большие праздники предполагают повышенные меры предосторожности. На данный момент в отрасли вакцинировано в среднем более 84% сотрудников, в значительной части средств размещения уровень вакцинации достигает 100%. Существует возможность работать в том числе в новогоднюю ночь, но в режиме ресторана, с соблюдением норм заполняемости зала не более 70%, дистанцирования и всех необходимых мер дезинфекции и безопасности», — отметил Волченко.

Массовые мероприятия по-прежнему находятся под запретом, о чем еще раз были предупреждены руководители ведущих крымских гостиниц и санаториев.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число жертв растет: сводка по COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за сутки зарегистрированы 111 новых случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус в Крыму: новых случаев меньше, умерших больше. Летальность от ковида в Крыму выросла до 13 процентов. Таким образом, по офицальным данным, от этого заболевания в Крыму умирает каждый седьмой. При том, что в Европе это значение составляет 0.2-0.4%, в Украине - 2%.

Крымчанам с антителами выдадут сертификаты здоровья. Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект о введении в России сертификата здоровья. Это документ, который необходим для посещения общественных мест.

Сводка по ковиду в Крыму: 24 умерших за сутки. Летальность от коронавируса в Крыму составляет 12.5%.