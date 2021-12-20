В Крыму выбрали лучшего спасателя

В ГКУ «Крым-Спас» подвели итоги конкурса «Лучший спасатель».

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Садаклиева, деятельность спасателей оценивалась путем подсчета баллов по определенным критериям.

«Это и участие аварийно-спасательных и поисково-спасательных работах, участие в спортивной и общественной жизни учреждения, участие в профилактической деятельности, а также заслуги конкурсанта за период работы и профессиональная подготовка» — отметил Сергей Садаклиев.

По результатам конкурса победителем стал спасатель Симферопольского аварийно-спасательного отряда Игорь Цепа. За период работы он принял непосредственное участие в 274 аварийно-спасательных работах.

«Особенно Игорь Сергеевич проявил себя во время проведения сложной поисково-спасательной операции в районе вершины Тырке-Яйла на Долгоруковской яйле, когда спас упавшую с 40-метровой высоты девушку. Спасательная операция длилась более 5 часов и осложнялась труднодоступной местностью и темным временем суток», — подчеркнули в пресс-службе МЧС Крыма.

Игорь Цепа увлекается спортом, участвует в различных спортивных соревнованиях, в том числе по многоборью спасателей, занимает призовые места. Имеет 1 спортивный разряд по спортивному туризму (спелеотуризм). Игорь Цепа будет награжден знаком отличия «Лучшему спасателю».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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