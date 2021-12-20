В Крыму ищут мальчика, украденного в Петербурге

Уже больше десяти дней ведется поиск четырехлетнего Матвея.

Отрабатываются все возможные версии, выполняются десятки задач по распространению информации о пропаже ребенка, поиску и отработке свидетельств, но судьба мальчика до сих пор неизвестна.

Четырехлетний Матвей Сапрыкин был похищен утром 8 декабря 2021 года прямо на улице Санкт-Петербурга – его силой забрал ограниченный в родительских правах по решению суда отец. Он делает это уже не в первый раз. В прошлом году на то, чтобы найти ребенка и вернуть его домой, потребовалось полгода. В результате в отношении мужчины был составлен административный протокол.

Поиском занимаются следственные органы и добровольцы отряда #ЛизаАлерт. Мужчина мог увезти ребенка из Санкт-Петербурга в любой регион России, в том числе и в Крым. Поэтому мы обращаемся ко всем, вне зависимости от того, в какой точке страны вы находитесь: пожалуйста, будьте внимательны – вдруг именно вы увидите Матвея или узнаете о нем какую-либо информацию.

Приметы: у мальчика русые волосы и карие глаза, он нормального телосложения, рост – 110 см. В момент похищения Матвей был одет в комбинезон (расцветка – сочетание синих, белых и салатовых полос), темно-синюю толстовку с изображением котика, оливковую шапку. черные ботинки.

Важно каждое свидетельство. Просим всех, кто обладает любой информацией о местонахождении Матвея, немедленно сообщить на круглосуточную бесплатную горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52 или по номеру 112.

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