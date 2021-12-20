Власть
В «Херсонесе Таврическом» объяснили причину пугающих закупок
Здания средневековой и античной истории музея-заповедника «Херсонес Таврический» около полугода нуждаются в ремонте.
Это следует из ответа на информационный запрос, касательно двух государственных закупок, ранее объявленных федеральным учреждением культуры.
Выполнить капитальный ремонт зданий планируется на средства «субсидии в целях проведения восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, в том числе в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия на территории Российской Федерации».
Какое именно природное явление вызвало необходимость проведения подобных работ, в музее не сообщили, но указали, что произошло оно летом текущего года. Закупки на проведение ремонтов, в свою очередь, были объявлены после доведения субсидии на данные цели.
Нынешнее состояние зданий, как сказано в ответе музея-заповедника, оценивается, как пригодное к использованию, с необходимостью проведения восстановительных работ.
«Угроза экспонатам отсутствует», – успокоили в учреждении.
Напомним, что в рамках ремонта здания средневековой истории, расположенном у фонтана в Итальянском дворике, планируется демонтировать 50 деревянных оконных блоков и заменить их пластмассовыми типа Rehau Grazio или не уступающими по качеству.
Кроме того, здесь намерены заменить кровлю, очистить фасад, выполнить ремонт каменной кладки, а также обустроить пожарную лестницу. Схожие мероприятия ожидают и здание музея античной истории.
На вопрос журналистов, обладают здания средневековой и античной истории статусом, накладывающим ограничения на проведение в них ремонтных работ, в музее ответили, что «указанные в запросе здания не являются объектами культурного наследия».
В тексте использованы материалы: Форпост
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