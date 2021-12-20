Происшествия
Три подростка пострадали в ДТП в Феодосии: за рулем был 16-летний парень
фото © МВД Крыма
Уголовное дело возбуждено в Феодосии по факту ДТП, в котором пострадали три подростка.
Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД. Авария произошла в минувшие выходные на автодороге Феодосия-Орджоникидзе.
По предварительной информации, 16-летний водитель автомобиля Toyota Corolla в темное время суток не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил занос автомобиля. В результате машина выехала за пределы дороги в левый кювет и врезалась в дерево.
«Помимо 16-летнего водителя в машине находились несовершеннолетние пассажиры 13,14, и 15 лет. В результате ДТП пассажиры получили различные телесные повреждения и были госпитализированы», - рассказали в ведомстве.
Как выяснили следователи, несовершеннолетний водитель автомобиля обучается в девятом классе одной их феодосийских школ, ранее в поле зрения полиции не попадал.
Он пояснил, что воспользовался отсутствием матери и взял без разрешения ключи от иномарки, чтобы прокатить своих друзей. По факту ДТП возбуждено уголовное.
Сейчас решается вопрос о привлечении матери подростка к административной ответственности.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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