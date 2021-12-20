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Происшествия

Три подростка пострадали в ДТП в Феодосии: за рулем был 16-летний парень

12:24 понедельник, 20 декабря 2021
Феодосия
Три подростка пострадали в ДТП в Феодосии: за рулем был 16-летний парень

фото © МВД Крыма

Уголовное дело возбуждено в Феодосии по факту ДТП, в котором пострадали три подростка.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД. Авария произошла в минувшие выходные на автодороге Феодосия-Орджоникидзе.

По предварительной информации, 16-летний водитель автомобиля Toyota Corolla в темное время суток не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил занос автомобиля. В результате машина выехала за пределы дороги в левый кювет и врезалась в дерево.

«Помимо 16-летнего водителя в машине находились несовершеннолетние пассажиры 13,14, и 15 лет. В результате ДТП пассажиры получили различные телесные повреждения и были госпитализированы», - рассказали в ведомстве.

Как выяснили следователи, несовершеннолетний водитель автомобиля обучается в девятом классе одной их феодосийских школ, ранее в поле зрения полиции не попадал.

Он пояснил, что воспользовался отсутствием матери и взял без разрешения ключи от иномарки, чтобы прокатить своих друзей. По факту ДТП возбуждено уголовное.

Сейчас решается вопрос о привлечении матери подростка к административной ответственности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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