Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В отелях Крыма на Новый год усилят контроль ● Число жертв растет: сводка по COVID-19 в Севастополе ● Коронавирус в Крыму: новых случаев меньше, умерших больше ● Крымчанам с антителами выдадут сертификаты здоровья ● Скорость распространения «омикрона» напугала Роспотребнадзор
Сводка о новых заражениях и смертях в Крыму
фото © strana.ua
За сутки от ковида в Крыму умерли 22 человека.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 19 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 170 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 125 518 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 372 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 163 человека, выздоровевших за весь период – 116 349.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму неизлечимо больным не хватает помощи. За последние годы паллиативная помощь стала намного доступнее для неизлечимо больных крымчан. Правда, говорить о том, что все такие пациенты имеют возможность достойно дожить последние дни и умереть дома, пока не приходится.
Число жертв растет: сводка по COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за сутки зарегистрированы 111 новых случаев заболевания COVID-19.
Коронавирус в Крыму: новых случаев меньше, умерших больше. Летальность от ковида в Крыму выросла до 13 процентов. Таким образом, по офицальным данным, от этого заболевания в Крыму умирает каждый седьмой. При том, что в Европе это значение составляет 0.2-0.4%, в Украине - 2%.
Крымчанам с антителами выдадут сертификаты здоровья. Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект о введении в России сертификата здоровья. Это документ, который необходим для посещения общественных мест.
Сводка о новых заражениях и смертях в Крыму
За сутки от ковида в Крыму умерли 22 человека.
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