Сводка о новых заражениях и смертях в Крыму

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За сутки от ковида в Крыму умерли 22 человека.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 19 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 170 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 125 518 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 372 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 163 человека, выздоровевших за весь период – 116 349.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму неизлечимо больным не хватает помощи. За последние годы паллиативная помощь стала намного доступнее для неизлечимо больных крымчан. Правда, говорить о том, что все такие пациенты имеют возможность достойно дожить последние дни и умереть дома, пока не приходится.

Число жертв растет: сводка по COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за сутки зарегистрированы 111 новых случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус в Крыму: новых случаев меньше, умерших больше. Летальность от ковида в Крыму выросла до 13 процентов. Таким образом, по офицальным данным, от этого заболевания в Крыму умирает каждый седьмой. При том, что в Европе это значение составляет 0.2-0.4%, в Украине - 2%.

Крымчанам с антителами выдадут сертификаты здоровья. Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект о введении в России сертификата здоровья. Это документ, который необходим для посещения общественных мест.