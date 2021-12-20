Старики-разбойники: пожилой симферополец ограбил ломбард

62-летний житель Симферополя совершил ограбление столичного ломбарда.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, мужчина открыто похитил золотую цепочку и сбежал.

«Полицейские установили, что подозреваемый попросил работника организации показать ему выставленную на продажу золотую цепочку стоимостью 34 тыс. рублей. Мужчина взял ювелирное изделие в руки, чтобы рассмотреть, а затем сбежал с ним», - сообщили подробности правоохранители.

В погоню за пожилым злоумышленником направились полицейские со служебной собакой, которая взяла след и задала правоохранителям направление поиска.

Дальнейшее передвижение мужчины проследили по уличным видеокамерам.

В итоге подозреваемый был задержан и помещен под стражу. Теперь ему придется предстать перед судом, санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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