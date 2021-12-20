Власть
СМИ показали трехэтажный особняк бывшего зама Аксенова
фото © сайт правительства Крыма
Журналисты нашли в Судаке огромный особняк, который построил себе бывший вице-премьер Крыма Владимир Серов.
Видео опубликовано на сайте «Известий».
По данным газеты, земельный участок площадью 2 450 кв. метров Серов получил в аренду в 2017 году, когда занимал должность главы администрации Судака. Срок аренды истекает в 2056 году. Участок обнесен огромным забором высотой более трех метров, на территории построен трехэтажный особняк и несколько хозпостроек.
По последней опубликованной в публичном доступе декларации Серова, за 2016 год, будучи мэром Судака, он заработал 5,4 млн рублей. В собственности у него указаны земельный участок под ИЖС площадью одна тысяча кв. метров, жилой дом площадью 533 кв. метра, а также два автомобиля Volkswagen Passat.
Жена в том же году заработала 867,8 тысячи рублей. У нее в собственности был земельный участок площадью 971 кв. метра, квартира на 135 «квадратов», нежилое здание площадью 56 кв. метров и гостиница общей площадью 2 243 кв. метра.
Серов занимал пост вице-премьера в правительстве Крыма с июля 2017 года по март 2018 года. Спустя некоторое время после увольнения он стал фигурантом уголовного дела. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, бывший вице-премьер разыскивается следственными органами по «судакским делам».
Несколько лет бывший вице-премьер скрывался от следствия, но 18 декабря текущего года его задержали в Краснодаре и доставили в Ростов-на-Дону.
Как стало известно журналистам, дело Владимира Серова связано с выделением земельного участка в курортной зоне Судака во времена, когда Серов руководил администрацией этого города. Уголовное дело было возбуждено по части 5 статьи 291.1 УК РФ – «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Журналисты нашли в Судаке огромный особняк, который построил себе бывший вице-премьер Крыма Владимир Серов.
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