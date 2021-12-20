Симферополь «сковали» 9-балльные пробки

Серьезные автомобильные заторы зафиксированы на дорогах крымской столицы в понедельник утром, сервис «Яндекс. Пробки» оценивает обстановку на 9 баллов.

Самая сложная ситуация отмечается на улицах Севастопольская, Киевская, Воровского, Московское шоссе, Русская, Элеваторная, Зенитная, бульваре Ленина, проспекте Победы. Они «светятся» бордовым цветом.

Также затруднено движение на улицах Шмидта, Балаклавская, Белова, Луговая, Садовая, Калинина, Москалева, Гагарина. Сервис «окрасил» их в красный цвет. Дорожную обстановку осложняют погодные условия и аварии.

В частности, из-за ДТП затор образовался на улице Киевская, скорость проезда этого участка не превышает нескольких километров в час. Также авария зафиксирована на улице Амет-Хана Султана. Жителям и гостям крымской столицы рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок по городу и по возможности выбирать альтернативные варианты объезда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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