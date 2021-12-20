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Власть

Симферополь «сковали» 9-балльные пробки

08:30 понедельник, 20 декабря 2021
Симферополь

Серьезные автомобильные заторы зафиксированы на дорогах крымской столицы в понедельник утром, сервис «Яндекс. Пробки» оценивает обстановку на 9 баллов.

Самая сложная ситуация отмечается на улицах Севастопольская, Киевская, Воровского, Московское шоссе, Русская, Элеваторная, Зенитная, бульваре Ленина, проспекте Победы. Они «светятся» бордовым цветом.

Также затруднено движение на улицах Шмидта, Балаклавская, Белова, Луговая, Садовая, Калинина, Москалева, Гагарина. Сервис «окрасил» их в красный цвет. Дорожную обстановку осложняют погодные условия и аварии.

В частности, из-за ДТП затор образовался на улице Киевская, скорость проезда этого участка не превышает нескольких километров в час. Также авария зафиксирована на улице Амет-Хана Султана. Жителям и гостям крымской столицы рекомендуется учитывать эту информацию при планировании поездок по городу и по возможности выбирать альтернативные варианты объезда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Повышение цен на проезд в Крыму: чего ждать. Увеличение стоимости проезда в общественном транспорте должно коррелироваться с качеством предоставляемых перевозчиками услуг, поэтому единого тарифа для всех районов Республики Крым быть не должно.

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