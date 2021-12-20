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Коронавирус в Крыму

Штрафы за отказ от вакцинации могут ввести в России

19:41 понедельник, 20 декабря 2021
Штрафы за отказ от вакцинации могут ввести в России

фото © pixabay.com

Сейчас власти изучают опыт других стран в применении такой меры.

Российские власти изучают опыт других стран по введению штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, рассматривается не только сама зарубежная практика, но и оценивается эффективность ее применения. Попова не исключила введение подобной меры в России.

Напомним, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект о QR-кодах. После окончательного принятия документа граждане будут обязаны предъявлять коды при посещении любых общественных мест и массовых мероприятий. После этого президент Владимир Путин заявил, что законопроект необходимо доработать, так как он должен защищать здоровье людей, а не создавать им трудности.

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