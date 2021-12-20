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Власть

Севастополь вошел в ТОП-10 регионов РФ по качеству жизни

06:39 понедельник, 20 декабря 2021
Севастополь
Севастополь вошел в ТОП-10 регионов РФ по качеству жизни

фото © pixabay.com

Севастополь стал одним из лидеров среди российских регионов по качеству жизни – город вошел в первую десятку рейтинга Агентства стратегических инициатив.

Авторы исследования оценивали среду проживания людей и соотносила ее с запросами граждан. В частности, анализировались такие сферы, как медицина, жилье, инфраструктура, экология, соцзащита, госуслуги, безопасность и прочее.

Первые три места заняли Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. Севастополь оказался на 9 месте. Замкнула ТОП-10 Тульская область. Республика Крым отсутствует даже в первой двадцатке регионов.

По словам директора агентства, лидерство в данном рейтинге не всегда зависит от уровня «богатства» региона. Главную роль играют грамотные управленческие решения.

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