Власть
Севастополь вошел в ТОП-10 регионов РФ по качеству жизни
фото © pixabay.com
Севастополь стал одним из лидеров среди российских регионов по качеству жизни – город вошел в первую десятку рейтинга Агентства стратегических инициатив.
Авторы исследования оценивали среду проживания людей и соотносила ее с запросами граждан. В частности, анализировались такие сферы, как медицина, жилье, инфраструктура, экология, соцзащита, госуслуги, безопасность и прочее.
Первые три места заняли Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. Севастополь оказался на 9 месте. Замкнула ТОП-10 Тульская область. Республика Крым отсутствует даже в первой двадцатке регионов.
По словам директора агентства, лидерство в данном рейтинге не всегда зависит от уровня «богатства» региона. Главную роль играют грамотные управленческие решения.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае выполнена только на 30 процентов. Работы по реставрации и реконструкции объектов Ханского дворца в Бахчисарае выполнены на 30%.
В Крыму обещают построить «крупную» мукомольную фабрику. Мукомольная фабрика, с объемом выпуска до 150 тыс тонн муки в год, будет построена в восточной части Крымского полуострова.
Севастопольские виноградники собираются отдать под застройку. На территории Севастополя более 600 гектаров виноградников собираются застроить. Соответствующая информация содержится в градостроительной концепции комплексного развития города.
На Северной стороне Севастополя построят новую автостанцию и трехэтажный рынок. В районе площади Захарова на Северной стороне Севастополя будет построена новая автостанция, а также здание трехэтажного крытого рынка.
Сводка о новых заражениях и смертях в Крыму
За сутки от ковида в Крыму умерли 22 человека.
Крым на пороге сильных морозов: когда горы покроет снег
В крымских горах установилась минусовая температура и начал идти снег, в ближайшие дни ожидается формирование снежного покрова.
Около 30 миллионов россиян хотели бы жить в Крыму
Больше 20 процентов жителей материковой части России, а это около 30 миллионов человек, хотели бы переехать на постоянное проживание и работу в Крым.
Бывший вице-премьер Крыма Серов задержан в Краснодаре
Бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Владимир Серов, являющийся фигурантом уголовного дела о взяточничестве, задержан в Краснодаре.
вчера
Над чем смеются жители Крыма
19 часов назад
Какой сегодня праздник 20 декабря фото
Сегодня, 20 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.