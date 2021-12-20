С новогодней елки в Саках украли игрушки

Неизвестный снял украшения с городской елки, установленной на площади Революции в городе Саки.

Видео похищения опубликовал в соцсетях глава администрации города Александр Овдиенко.

«Дорогой ты наш любитель елочных игрушек! Предлагаю вернуть все на место, пока твое имя не появилось, как говорится, «на всех экранах страны», – написал глава администрации.

На кадрах с камеры наружного видеонаблюдения видно, как молодой человек в темное время суток подходит к городской елке, надевает на себя капюшон и снимает с искусственного дерева как минимум два шара.

Быстро покинуть место преступления злоумышленнику не удалось – не хватило проворности. В процессе похищения один из елочных шаров упал и, подпрыгивая, покатился от похитителя.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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