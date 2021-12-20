Происшествия
С новогодней елки в Саках украли игрушки
Неизвестный снял украшения с городской елки, установленной на площади Революции в городе Саки.
Видео похищения опубликовал в соцсетях глава администрации города Александр Овдиенко.
«Дорогой ты наш любитель елочных игрушек! Предлагаю вернуть все на место, пока твое имя не появилось, как говорится, «на всех экранах страны», – написал глава администрации.
На кадрах с камеры наружного видеонаблюдения видно, как молодой человек в темное время суток подходит к городской елке, надевает на себя капюшон и снимает с искусственного дерева как минимум два шара.
Быстро покинуть место преступления злоумышленнику не удалось – не хватило проворности. В процессе похищения один из елочных шаров упал и, подпрыгивая, покатился от похитителя.
В тексте использованы материалы: Форпост
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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