Власть
Российские военные с помощью дрона уничтожили воздушную цель в небе над Крымом
фото © defence-ua.com
Военные провели испытания новейшего ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Орион» в небе над Крымом.
Как сообщили в минобороны РФ, во время испытания беспилотник поразил наземные и воздушные цели.
«Первое боевое применение по воздушной цели новейшего ударного беспилотного летательного аппарата «Орион» в ходе испытаний на крымском полигоне, – говорится в сообщении. – Во время полета «Орион» поразил наземные мишени и беспилотник вертолетного типа, имитирующий маневрирующую воздушную цель».
В министерстве добавили, что специалисты испытывают комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета. Комплекс разрабатывается группой компаний «Кронштадт» по заказу военного ведомства.
«БЛА «Орион» значительно расширит боевые возможности Вооруженных сил России, – уточнили в минобороны. – Он позволяет не только вести воздушную разведку на большом удалении от базового аэродрома в течение десятков часов, но и незамедлительно наносить удар по вскрытым целям».
В минобороны показали видео испытаний. На кадрах видно, что БЛА «Орион» во время воздушной разведки обнаружил дрон вертолетного типа. По команде оператора с подвески БЛА была выпущена ракета, которая поразила летящую цель.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Новая стоянка военной техники появилась в Симферополе. На территории будет располагаться транспорт и вооружение «Беркута».
Зеленский попросил НАТО почаще проводить учения возле Крыма. Силам НАТО следует чаще проводить военные учения в бассейнах Черного и Азовского морей, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Российские военные уничтожили в Черном море «вражеский» корабль. Экипажи истребителей и бомбардировщиков совместно с расчетами ракетно-артиллерийского соединения ЧФ потренировались в уничтожении в акватории Черного моря корабля противника с диверсантами на борту.
Украинские военные проводят учения рядом с Крымом. Украинские военные проводят учения рядом с крымским участком границы России.
Сводка о новых заражениях и смертях в Крыму
За сутки от ковида в Крыму умерли 22 человека.
Крым на пороге сильных морозов: когда горы покроет снег
В крымских горах установилась минусовая температура и начал идти снег, в ближайшие дни ожидается формирование снежного покрова.
Около 30 миллионов россиян хотели бы жить в Крыму
Больше 20 процентов жителей материковой части России, а это около 30 миллионов человек, хотели бы переехать на постоянное проживание и работу в Крым.
Бывший вице-премьер Крыма Серов задержан в Краснодаре
Бывший заместитель председателя Совета министров Крыма Владимир Серов, являющийся фигурантом уголовного дела о взяточничестве, задержан в Краснодаре.
вчера
Над чем смеются жители Крыма
19 часов назад
Какой сегодня праздник 20 декабря фото
Сегодня, 20 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.