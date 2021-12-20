Российские военные с помощью дрона уничтожили воздушную цель в небе над Крымом

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Военные провели испытания новейшего ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Орион» в небе над Крымом.

Как сообщили в минобороны РФ, во время испытания беспилотник поразил наземные и воздушные цели.

«Первое боевое применение по воздушной цели новейшего ударного беспилотного летательного аппарата «Орион» в ходе испытаний на крымском полигоне, – говорится в сообщении. – Во время полета «Орион» поразил наземные мишени и беспилотник вертолетного типа, имитирующий маневрирующую воздушную цель».

В министерстве добавили, что специалисты испытывают комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета. Комплекс разрабатывается группой компаний «Кронштадт» по заказу военного ведомства.

«БЛА «Орион» значительно расширит боевые возможности Вооруженных сил России, – уточнили в минобороны. – Он позволяет не только вести воздушную разведку на большом удалении от базового аэродрома в течение десятков часов, но и незамедлительно наносить удар по вскрытым целям».

В минобороны показали видео испытаний. На кадрах видно, что БЛА «Орион» во время воздушной разведки обнаружил дрон вертолетного типа. По команде оператора с подвески БЛА была выпущена ракета, которая поразила летящую цель.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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