Прогноз погоды в Крыму на понедельник 20 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 20 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - снег/обледенение (местами сильные осадки), уровень опасности желтый, ветер (местами ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами отложение мокрого снега), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами отложение мокрого снега), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами сильные осадки), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (местами ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица на дорогах), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами сильный снег), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 0 до 4 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 6, ночью от 3 до 6 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 92 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 3 до 6 градусов. Ветер северо-западный 27 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 94 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 5, ночью от 1 до 4 градусов. Ветер западный 21 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 87 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 5, ночью от 2 до 5 градусов. Ветер западный 26 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 85 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 1 до 5 градусов. Ветер северо-западный 23 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 84 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью от 0 до 5 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 97 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 0 до 4 градусов. Ветер северо-западный 22 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 82 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 1, ночью от -1 до 2 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью от -2 до 1 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 12 градусов тепла. По городам: в Алуште - 12, в Евпатории - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 10, в Николаевке - 11, в Севастополе - 12, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 11, в Феодосии - 11, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 24, на Кипре - 20, в Одессе - 7, в Сочи - 13, в Турции - 19, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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